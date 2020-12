Een 23-jarige Rotterdammer is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur en twee weken voorwaardelijke celstraf voor de verkoop van nagemaakte verklaringen waarin staat dat iemand negatief op het coronavirus is getest.

De verklaringen zijn nodig om landen als Spanje, Marokko en Italië binnen te komen. Reizigers dienen het document, waarop staat dat hij of zij onlangs negatief is getest op het coronavirus, voor het instappen of bij aankomst laten zien.

Onlangs werd bekend dat er oplichters actief zijn die dit soort verklaringen namaken. De Rotterdamse verdachte verkocht nagemaakte verklaringen voor 10 euro.