De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag nog twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de reeks schietpartijen en een explosie van afgelopen mei in Rotterdam. Het gaat om twee Rotterdammers van 30 en 35 jaar. In totaal zitten nu zeven verdachten vast, meldde de politie donderdag.

Eén verdachte werd aangehouden in een auto op de A16 in de buurt van Breda. De ander werd later aangehouden op de Banierstraat in Rotterdam.

In mei werd er geschoten op de Frits Ruysstraat, Potgieterstraat, Van Galenstraat, Mathenesserdijk en Jagthuisstraat. Een paar dagen na de beschieting van een woning op de Jagthuisstraat vond daar ook een explosie plaats. Dit zorgde voor een doorbraak in het onderzoek.

Binnen enkele uren wist de politie twee Amsterdammers aan te houden: een 21-jarige man en een 20-jarige vrouw. Getuigen hadden hun auto zien wegrijden. Na grootschalig onderzoek werden in de weken die daarop volgden nog drie verdachten aangehouden.

In de maanden daarna werden nog drie verdachten aangehouden en aan het begin van deze week nog twee personen. Het totale aantal aangehouden verdachten komt daarmee op zeven.