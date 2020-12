De omstreden sloop van 216 woningen in de Rotterdamse wijk Carnisse is zo goed als zeker van de baan. Wethouder Bas Kurvers (VVD) laat weten de plannen in overleg met de gemeenteraad aan te willen passen. Hij wil tot een passende oplossing komen, waarbij minder sloop een optie is.

De sloop zou Rotterdam tientallen miljoenen euro's kosten, onder meer doordat woningeigenaren moeten worden uitgekocht. De gemeente wilde er minder en grotere huizen voor terugbouwen, om zo ook meer vermogende inwoners naar Rotterdam-Zuid te trekken of daar te houden. Carnisse is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat de woningvoorraad wil verbeteren en gevarieerder wil maken.

Het stuitte op veel meer weerstand dan waar Kurvers en de rest van het college rekening mee hadden gehouden. De voltallige oppositie, maar ook coalitiepartijen keerden zich tegen de sloop, zeker nadat vorige week tientallen huizenbezitters en huurders tijdens een hoorzitting hun verhaal richting de gemeente uitten.

Daaruit bleek dat veel bewoners van de Vogelbuurt juist al uit de middenklasse van de samenleving komen. Ze hebben niet alleen fors geïnvesteerd in hun woningen, maar zetten zich ook in voor hun omgeving en de mensen die er wonen. Volgens de bewoners is er niet of nauwelijks criminaliteit, is het parkeerprobleem verleden tijd sinds betaald parkeren is ingevoerd en verkeren de woningen nog in prima staat.

Kurvers ziet nu in dat het sloopplan niet langer houdbaar is. Woensdag vergadert de raadscommissie erover en donderdag moet de gemeenteraad erover besluiten. Kurvers wil nu overleggen over een alternatief plan. "Veel bewoners hebben aangegeven behoefte aan verbetering van hun woningen te hebben en sommige willen daarbij ook hulp van de gemeente. Daar kunnen we deels voor zorgen", aldus de wethouder.