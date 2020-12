De gemeente Rotterdam laat maandagmiddag weten dat het drukker wordt in de binnenstad en roept mensen op weg te blijven. Veel mensen besloten maandag nog op pad te gaan vanwege de aankondiging van een nieuwe lockdown.

"Met name in de omgeving van het Binnenwegplein, Karel Doormanstraat en de Lijnbaan is het druk", meldt de gemeente Rotterdam. Er worden maatregelen genomen om de drukte te reguleren, zo wordt verder gezegd.

Naast Rotterdam hebben ook de stadsbesturen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht mensen gevraagd niet meer naar de stad te komen. De drukte is op sommige plekken niet meer te beheersen.