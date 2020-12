Terwijl twee agenten zondag vochten voor het leven van een bewoner op de Gijsingstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven, zijn er twee kogelwerende vesten gestolen uit de politiewagen voor de deur.

De agenten kwamen als eerste ter plaatse bij een medische noodsituatie en renden de woning binnen om hulp te bieden. Terwijl de agenten hulp verleenden, ging er een dief met twee zaklampen en twee kogelwerende vesten vandoor.

"Je kan het je haast niet voorstellen. Vesten die wij bij een volgende melding hard nodig kunnen hebben. Wij balen als een stekker en dat is nog zacht uitgedrukt", schrijft de politie op Facebook na de diefstal.

Volgens woordvoerder Wim Hoonhout werd in de hectiek van de situatie vergeten de politiewagen af te sluiten. "Maar dat maakt niets uit. Je hebt gewoon met je poten van andermans spullen af te blijven. Dit weekend hebben we twee schietincidenten in Rotterdam gehad."

"Stel dat deze agenten na deze diefstal in zo'n situatie terechtkomen. Levensgevaarlijk! Ten eerste voor de agenten zelf, maar bovendien voor de samenleving, want zij kunnen dan niet doen, wat ze normaal zouden doen in zo'n situatie", aldus de woordvoerder.

Hoonhout hoopt dat de dief of dieven spijt krijgen en de vesten alsnog komen terugbrengen. De politie neemt de diefstal heel serieus: "Er zijn sporen veiliggesteld en wij zullen verder onderzoek doen."