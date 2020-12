Een Rotterdammer is zondag uitgeroepen tot de beste amateurkunstschilder van Nederland in de finale van het tv-programma Project Rembrandt, die door bijna 1,4 miljoen mensen werd bekeken.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

Als laatste opdracht mochten de finalisten de afgelopen weken thuis aan een eigen meesterwerk werken. Winnaar Wolf Hekkema verbeeldde in zijn schilderij de situatie rondom de coronacrisis en de spanning rondom zijn deelname aan het programma van NPO1.

"Ik was verlamd en kon het niet geloven. Ik had winnen allang losgelaten. Ik dacht dat ik de minste kans van iedereen had.", zei de 21-jarige Hekkema, die het kunstenaarschap nu echt wil gaan combineren met zijn studie. "Kunst maken geeft me zoveel geluk, daar moet ik gewoon wat mee."

De Rotterdammer werd geïnspireerd om te schilderen door zijn oma, die hem de basistechnieken leerde en meenam naar verschillende cursussen. Het meesterwerk Hou Vast dat Hekkema maakte voor de finale, is een verbeelding van hoe hij zich de afgelopen periode voelde.

"Ik woon voor mijn studie in Amsterdam en door corona en de opnames werd die plek opeens heel spannend en eng. Ik had veel angst dat ik niet meer mee kon doen met het programma, ook omdat ik zelf corona kreeg. Nu ben ik zo ontzettend dankbaar dat ik aan dit programma mee heb kunnen doen", aldus Hekkema.

Werk van Hekkema te zien in Rijksmuseum

Op het winnende schilderij, een zelfportret, heeft Hekkema de kenmerkende lichtinval van Rembrandt terug laten komen.

"De lichtinval kan twee dingen suggereren. Ten eerste is het als een spotlight op mij, zoals ook in dit programma gebeurde. Maar het is ook het warme licht vanuit mijn kamer, waar ik afgesloten van de buitenwereld verbleef", legde hij uit.

Het winnende werk is vanaf maandag voor iedereen van buitenaf te bewonderen bij het Rijksmuseum.