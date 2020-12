Een bedrijfspand aan het Christa Ehrlichhof in de Rotterdamse wijk Nesselande is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Een van de ramen van het bedrijfspand is compleet doorzeefd met kogels. Niemand raakte gewond.

Het pand werd rond 3.15 uur beschoten. De politie vond op straat "een stuk of" zestien hulzen en onderzoekt of er geschoten is met een automatisch vuurwapen.

Korte tijd na het incident hield de politie bij een afrit van de snelweg A20 een man in een auto aan. Al snel bleek dat hij niets met de beschieting te maken had.

Bij een andere afrit van de A20 werd later een lege auto gevonden en in beslag genomen. De auto wordt onderzocht.

De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen op zich te melden.