Een explosie die vrijdag werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk heeft duizenden euro's aan schade veroorzaakt in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. De politie is nog op zoek naar de dader(s).

Buurtbewoners in Schalkeroord werden rond 23.00 uur door de ontploffing opgeschrikt. Hulpdiensten rukten onmiddellijk uit na de 112-melding.

"Dat er niemand gewond is geraakt, is ook het enige goede nieuws", zegt een politiewoordvoerder. Een auto liep behoorlijke schade op. Daarvan heeft de eigenaar aangifte gedaan. De ruiten van zeven kelderboxen en twee woningen zijn vernield door de knal.

De knal was in de wijde omgeving te horen, blijkt uit reacties op sociale media. Zelfs in Ridderkerk, zo'n 5 kilometer verderop, maakten mensen melding van de ontploffing.

Ruitenspecialist bekogeld met tomaten en eieren

Een ruitenspecialist is kort na de melding van de ontploffing met tomaten en eieren bekogeld. "De man was bezig de ruiten te plakken zodat bewoners niet in de kou kwamen te zitten. Hij deed gewoon zijn werk. Het is te bizar voor woorden", zegt de politiewoordvoerder.

De forensische opsporingsdienst doet onderzoek naar de afkomst van het vuurwerk. "Mogelijk zit er nog DNA aan de resten, dat leidt naar de daders." Het lastige is volgens de woordvoerder dat veel sporen door de knal zijn vernietigd.

De politie roept getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident, op om zich te melden.

Een maand geleden richtte zwaar vuurwerk of een vuurwerkbom grote schade aan in een auto in de Gaffelstraat in Rotterdam aan. De 38-jarige bestuurder wist net op tijd uit haar auto te springen.