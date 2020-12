Nog nooit lag een containerschip in de Rotterdamse haven zo diep in het water als de Marie Maersk. Het schip heeft een diepgang van 17,4 meter en voer in de nacht van donderdag op vrijdag via de Eurogeul de haven van Rotterdam uit.

De Marie Maersk is op weg naar Tanjung Pelepas, de grootste containerhaven van Maleisië. Het is niet bekend hoeveel containers het schip aan boord heeft.

Het is wel een trend dat containerschepen voller dan ooit uit Rotterdam richting Azië vertrekken. China importeert nu veel goederen uit Europa die het land vroeger uit andere delen van de wereld haalde, maar daar vanwege de coronacrisis niet meer verkrijgbaar zijn. Het gaat om vlees, chemische producten en hout.

17,4 meter is een record voor containerschepen, maar geen absoluut record voor de Rotterdamse haven. Dat staat op 22,4 meter voor ijzerertsschepen.

Hoofdrol

De containerreus Marie Maersk speelde begin dit jaar nog een hoofdrol in het Discovery-televisieprogramma Big. Presentator Richard Hammond, bekend als die kleine van het Britse autoprogramma Top Gear, bekeek daarin de grootste bouwwerken ter wereld. De Marie Maersk is 400 meter lang, 59 meter breed en 73 meter hoog. Aan boord is plek voor 18.000 standaard 20-voets containers. Dat is overigens geen record. Het grootste containerschip van dit moment heeft een capaciteit van 24.000 TEU.

De Marie Maersk vertrok vannacht bij containeroverslagbedrijf APM Terminals Maasvlakte 2. Van de Amaliahaven ging het schip via de Yangtzehaven en langs Hoek van Holland richting de Eurogeul. Deze 57 kilometer lange vaargeul in de Noordzee heeft een gegarandeerde diepte van 25 meter. Baggeraars houden die op peil.