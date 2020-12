Slijterij Dirck III aan het Marinus Blokplein in de Rotterdamse wijk Het Lage Land is donderdagavond omstreeks 17.30 uur overvallen. De overvaller, volgens de politie een man van ongeveer achttien jaar, dreigde met een vuurwapen en ging er uiteindelijk met een onbekend geldbedrag vandoor.

Tijdens de overval waren twee personeelsleden en een klant aanwezig in de winkel. Zij raakten niet gewond.

De overvaller had volgens de politie donkere kleding aan en vluchtte in de richting van het Prinsenpark. Hij is nog spoorloos. De politie doet op dit moment onderzoek naar het voorval.