De parkeergarage van de Erasmus Universiteit is woensdag per direct gesloten, nadat er een scheur in het plafond was geconstateerd. Volgens een woordvoerder van de Rotterdamse universiteit levert de scheur op de onderste verdieping geen gevaar op.

Het gaat om een lokaal probleem en de constructie als geheel is goed. "De garage is uit voorzorg meteen gesloten, maar levert geen acuut gevaar op", aldus woordvoerder Imad el Kaka van de Erasmus Universiteit.

Voor het weekend verwacht hij uitsluitsel op basis van het onderzoek van de aannemer. De scheur werd eerder door beveiligers als "veilig" bestempeld.

Mensen die met de auto komen, kunnen volgens el Kaka hun auto parkeren in de parkeergarage aan de Burgemeester Oudlaan.