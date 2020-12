Een auto is dinsdag diep weggezakt in een gat in het wegdek in de Azaleastraat in Rotterdam. De sinkhole is ontstaan door een gesprongen waterleiding. Naar schatting zitten door de breuk 100 tot 150 woningen zonder leidingwater.

Het water dat uit de kapotte leiding komt, spuit al het zand rondom de buis weg en vervolgens zakt de straat daarboven in. Behalve de weggezakte auto lijkt de schade mee te vallen. Het water loopt volgens de brandweer in de Azaleastraat in het Kleiwegkwartier de straatkolken in.

Een inspecteur van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam controleert nog of de huizen echt geen schade hebben opgelopen.

Het komt vaker voor dat sinkholes ontstaan door gesprongen waterleidingen. Vorig jaar zorgde een gat in het wegdek van de Haagscheveer voor verkeersopstoppingen in het centrum van Rotterdam.