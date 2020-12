In de Rotterdamse haven komen rioolputten die alarm slaan wanneer ze verstopt dreigen te raken. Deze 'slimme straatkolken' zijn voorzien van sensoren.

De Rotterdamse haven telt 13.000 straatkolken. Die krijgen standaard allemaal één keer per jaar een schoonmaakbeurt, terwijl dat volgens het Havenbedrijf Rotterdam lang niet altijd nodig is.

Dat kan efficiënter, denkt de beheerder van het grootste havengebied van Europa. Door de putten te voorzien van een sensor die waarschuwt wanneer verstopping dreigt, hoeven de rioolwerkers alleen de kolken schoon te maken die daar ook echt aan toe zijn.

Het gaat voorlopig om een proef, waarbij zestien van de 13.000 putten een sensor hebben. Dat hebben het Havenbedrijf Rotterdam, aannemer Van Gelder en leverancier Wavin van de gesensorde kolken nu afgesproken.

Volgens het Havenbedrijf is het voor het eerst dat er een proef als deze wordt gedaan in Europa. Over twaalf maanden moet duidelijk zijn of deze manier van werken echt efficiënter is.

Volgens Monique Domsdorf, die bij de havenbeheerder verantwoordelijk is voor het onderhoud, past de proef in het beleid van het Havenbedrijf om de haven door digitalisering efficiënter te maken. Dat geldt niet alleen voor de scheepvaart, zegt zij. "Zo zijn ook afvalcontainers in het havengebied voorzien van sensoren."