De brandweer heeft een vrouw uit een flat aan de Brabantestraat in Rotterdam getakeld. Ze was uitgegleden bij een ruzie in de woning en vervolgens hard ten val gekomen.

Door de klap raakte de vrouw even buiten kennis. Vandaar dat de hulpdiensten besloten haar naar buiten te takelen.

Ambulancepersoneel heeft de vrouw voor alle zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt ze nog eens nagekeken.

De vrouw had in de woning ruzie met een andere persoon. De politie laat weten dat geen van de twee aangifte doen.