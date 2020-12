Een twintigjarige Rotterdammer moet een gevangenisstraf van tien maanden uitzitten voor pinpasfraude en het plunderen van meerdere bankrekeningen. Omdat de man op vrije voeten is, heeft de rechtbank maandag bij de uitspraak een bevel tot gevangenneming uitgevaardigd. De parketpolitie moet hem thuis ophalen en naar de gevangenis brengen.

Een van de slachtoffers was de vriendin van de verdachte. De man kopieerde met zijn telefoon de bankapp op haar mobieltje, waarna hij meer dan 10.000 euro van haar rekening haalde.

Opvallend was dat er na de diefstal van de bankgegevens meerdere bedragen op de rekening van de vrouw werden gestort, die de verdachte dan weer opnam. Daarbij is volgens de rechtbank sprake geweest van witwassen. Het lijkt erop dat de jonge Rotterdammer als geldezel voor een ander fungeerde, maar dat viel tijdens de rechtszaak niet hard te maken.

Tegen de verdachte, die in totaal zo'n 30.000 euro van de rekeningen van zijn slachtoffers haalde, was twee jaar cel geëist. Omdat niet bewezen kan worden geacht dat een van hen was bedreigd met een vuurwapen, is de straf lager uitgevallen dan de twee jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist.

De verdachte gaf toe een wapen in zijn bezit te hebben gehad, maar ontkende dat te hebben gebruikt.