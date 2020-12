De historische foto's die afgelopen zomer werden weggehaald uit de fietsbuis in de Maastunnel, keren daar terug. Dat heeft het Rotterdamse gemeentebestuur besloten.

Op de markante foto's is te zien hoe de tunnel 78 jaar geleden werd aangelegd en dat mensen die in de stad werkten er met hun fiets voor in de rij stonden. Ook de veranderingen in de loop der tijd zijn op camera vastgelegd.

Bij de renovatie werd besloten alles weg te halen, omdat de foto's niet meer bij de stijl van de tunnel zouden passen. Zowel de vele fietsers die door de tunnel fietsen als de Rotterdamse gemeenteraad waren het daar niet mee eens. De raad wilde dat de expositie in of anders bij de tunnel zou terugkeren en dat gaat nu dus gebeuren.

Er komen veertig panelen langs de wanden van de roltrappen. Daarop worden niet alleen de oude foto's vertoond, maar ook werken uit de collecties van het Stadsarchief Rotterdam en Rotterdamse musea, zoals Boijmans Van Beuningen, het Maritiem Museum, het Foto Museum en het Wereldmuseum. De expositie wordt regelmatig ververst.

Dagelijks maken ongeveer 7.000 fietsers en bromfietsers en 150 voetgangers gebruik van de tunnel om van Rotterdam-Zuid naar Rotterdam-Noord te komen.