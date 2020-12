De politie doet maandag onderzoek na een melding over een steekpartij in een woning aan de Bergweg in Rotterdam-Noord. Bij het incident raakte één persoon gewond.

De melding kwam in de nacht van zondag op maandag rond 3.30 uur binnen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Het is nog onbekend wat zich in de woning precies heeft afgespeeld.