Een automobilist is zondagavond in Rotterdam met zijn auto tegen een elektriciteitskastje gebotst, waarna het voertuig over het perron schoot en op de trambaan tot stilstand kwam. Hierbij raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde even voor 18.30 uur op de Boezemweg bij het Oostplein. De crash had geen gevolgen voor het tramverkeer. Dit deel van het netwerk wordt alleen bij omleidingen gebruikt en die waren er nu niet.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De schade aan de auto, een Mercedes SLK 200, is aanzienlijk.