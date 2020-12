De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere mensen aangehouden op de Zuiderhagen in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde. Agenten kregen een melding over geloste schoten. Niemand raakte gewond.

De hulpdiensten kregen rond 1.30 uur een melding over de geloste schoten. Ter plaatse werden er kogelhulzen aangetroffen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Hoeveel personen er zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt de zaak.