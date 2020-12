Een zeventienjarige Barendrechter is vrijdagavond in de Rotterdamse wijk Beverwaard door drie jongens belaagd. Ze bedreigden en sloegen hem met een vuurwapen en dwongen hem zijn geld en telefoon af te geven, meldt de politie zaterdag.

Agenten waren rond 21.00 uur in de Cannenburchstraat aanwezig toen ze hulpgeroep hoorden uit de richting van de tramhalte op de Croystraat. Ze troffen er een hevig geëmotioneerde jongen aan die zojuist was beroofd.

Het slachtoffer gaf aan te zijn bedreigd met een vuurwapen en een mes. Hij raakte gewond nadat hij een klap kreeg met het wapen. Hij is in het ziekenhuis behandeld. In de omgeving is tevergeefs gezocht naar de drie daders. De politie roept getuigen op zich te melden.