Tijdens diverse controles in de havens van Hoek van Holland en Europoort in Rotterdam zijn vrijdagmiddag veertien verstekelingen aangetroffen.

In Hoek van Holland troffen marechaussees na melding van de speurhond elf mensen aan in een bestelbus. Ze zaten verstopt tussen meubelen. Onder hen bevonden zich vier kinderen en een zwangere vrouw. Ze zijn opgevangen en overgebracht naar Rotterdam. De in Engeland woonachtige bestuurder (36) van de bus is aangehouden voor mensensmokkel.

Vrijdagmiddag werden in de haven bij Europoort drie Albanese mannen aangetroffen die zich verstopt hadden in een trailer. De marechaussee in Rotterdam doet verder onderzoek naar de incidenten.