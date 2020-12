De rechtertunnelbuis van de Beneluxtunnel tussen Rotterdam en Schiedam is vrijdagmiddag korte tijd dicht geweest vanwege een wandelaar in de oeververbinding onder de Nieuwe Maas. Een persoon liep in de richting van Den Haag over de smalle vluchtstrook, met een fiets aan de hand.

Erg ver kwam de snelwegwandelaar niet, want de politie was snel ter plekke om de persoon en de fiets in het busje mee te nemen.

Afgelopen woensdag liep er ook al een wandelaar door de Beneluxtunnel, toen in zuidelijke richting. Ook toen moest een buis tijdelijk dicht.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat het levensgevaarlijk is om door de Beneluxtunnel te lopen.