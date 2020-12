Bewoners van de Rotterdamse wijk Oosterflank hebben nog veel vragen over de hoogbouwplannen aan de Hoofdweg. De Belgische projectontwikkelaar Triple Living wil op de hoek met de Djeddalaan een gebouw voor 350 huizen neerzetten.

Woensdag was er een digitale bewonersavond over het project. "Het was een professionele presentatie, Toch zijn er nog veel vragen waar niets mee is gedaan. Gelukkig is er in januari een tweede bijeenkomst", zegt Peter Holm, kritisch volger van het plan.

Holm wil vooral inzicht in de hoogte van de woontorens. "Daar bleven ze vaag over. Er wordt wel gesproken over aansluiting met het park en een brasserie, maar het gaat ons echt om de hoogte."

Volgens het huidige bestemmingsplan mag er tot 20 meter gebouwd worden. Dat zou verruimd kunnen worden naar 70 meter. Hoogbouw tot 150 meter, zoals in de naburige Alexanderknoop is toegestaan, is in Ooosterflank niet aan de orde.

De presentatie werd gevolgd door bijna negentig mensen. "We weten nu dat meer bewoners kritisch zijn", stelt Holm vast. Hij wil de gebiedscommissie Prins Alexander en de gemeenteraad van Rotterdam daarop wijzen. Een besluit over het project wordt eind 2021 verwacht. Voor het woongebouw is een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig.