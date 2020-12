De miljoenen kilo's vuurwerk die de Rotterdamse haven binnenkomen, leiden ondanks het vuurwerkverbod van de komende jaarwisseling niet tot problemen, volgens wethouder Arno Bonte. Het vuurwerk wordt namelijk niet opgeslagen in de haven.

"Een deel van het vuurwerk is al aangekomen en een deel nog onderweg", zei Bonte donderdag in de gemeenteraad. "Het mag maximaal veertien dagen in de containerterminals blijven. Daarna wordt het vervoerd naar negen bunkers van groothandels die allemaal buiten de gemeentegrenzen liggen." De wethouder antwoordde daarmee op vragen van Ellen Verkoelen (50PLUS) en Natasha Mohamed-Hoesein (DENK).

In de Rotterdamse haven komt dit jaar ongeveer 40 miljoen kilo vuurwerk binnen. Explosievenexpert Ad van Riel waarschuwde onlangs voor gevaar als het vuurwerk zich in de haven ophoopt, maar Bonte liet weten dat de situatie niet verschilt van voorgaande jaren. Milieudienst DCMR houdt met behulp van steekproeven in de gaten of aan alle voorzorgsmaatregelen wordt voldaan als het vuurwerk de haven binnenkomt.

Ook bij de lokale vuurwerkverkopers ziet Bonte geen problemen. Zij hebben namelijk vanwege het al eerder afgekondigde vuurwerkverbod in Rotterdam geen vuurwerk besteld en dus alleen nog restjes van vorig jaar in hun opslag.