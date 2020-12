De politie heeft dinsdag in totaal elf verdachten aangehouden bij invallen in Rotterdam en Gouda in verband met een drugsonderzoek. In een pand aan de Bergweg in Rotterdam-Noord werden middelen die worden gebruikt bij de productie van harddrugs en 130.000 aan contant geld gevonden.

Naast de actie in Rotterdam deed de politie ook een inval in Gouda. Daar troffen agenten ongeveer 10 kilo drugs aan.

Alle verdachten zijn tussen de 20 en 35 jaar oud en komen uit Gouda, Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Een 24-jarige verdachte werd later vrijgelaten, omdat ze niets met de zaak te maken bleek te hebben.