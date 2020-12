De winkels in het centrum van Rotterdam moeten de komende twee vrijdagen om 18.00 uur dicht in plaats van 19.00 uur. Die maatregel moet volgens burgemeester Aboutaleb leiden tot minder drukte aan het einde van de dag en een betere spreiding van het winkelend publiek.

Burgemeester Aboutaleb neemt de maatregel naar aanleiding van de drukte tijdens Black Friday, toen de winkels al vroegtijdig werden gesloten. Aan het einde van de dag kwamen volgens de burgemeester jongeren massaal naar de binnenstad. Volgens hem dreigden ordeverstoringen en het afsteken van vuurwerk.

In de Rotterdamse gemeenteraad wordt met verbijstering gereageerd op het besluit van de burgemeester om de winkels vroegtijdig op slot te gooien. Politieke partijen vrezen dat dit niets helpt om de drukte tegen te gaan en er mogelijk zelfs toe leidt dat voor sluitingstijd juist nog meer winkelend publiek tegelijkertijd in de stad is.