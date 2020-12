Bewoners van de Rotterdamse wijk Lombardijen protesteren tegen de komst van een opvang voor onder anderen verslaafden. "We vrezen een toename van overlast door drugskoeriers en verwarde personen", hield een bewoonster de Rotterdamse politiek woensdag voor.

De bewoners krijgen steun van de gebiedscommissie IJsselmonde en de partij Leefbaar Rotterdam, die wil dat de plannen van tafel gaan. Net als die voor een nieuw onderkomen in Hoogvliet. Hiervoor is een motie ingediend.

Wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid), die eerder deze week een petitie van de bewoners in ontvangst nam, wil de plannen echter doorzetten. "Het gaat vooral om mensen die licht verstandelijk beperkt zijn", zegt hij over de toekomstige bewoners van Lombardijen. "Een deel is verslaafd aan softdrugs en harddrugs, maar dat gaat goed op de plek waar zij nu wonen."

De verhuizing naar de Hippiashof in Lombardijen is onderdeel van een grote stoelendans. Zorginstelling Antes moet namelijk meerdere locaties sluiten. Een daarvan zit nu aan de Baan in het centrum van Rotterdam, maar moet vanwege nieuwbouw verplaatst worden. Na drie jaar kan de opvang daar heropend worden. Voor de tijdelijke opvang is een locatie gekozen waar eerder mensen met een beperking woonden.

De Langen: "De nieuwe bewoners hebben behoefte aan een rustige omgeving. Ze zijn schuw en banger voor hun omgeving dan de omgeving bang hoeft te zijn voor hen."

De bewoners vrezen echter overlast en wijzen op de bestaande problemen. "We hebben overlast van drugsdealers, vorige week was er al een schietpartij bij ons en er zijn hangouderen die met alcohol voor de supermarkt hangen. Er is veel rotzooi en er zijn verwarde personen."