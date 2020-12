De rechtbank heeft de hoofdverdachte in een Rotterdamse ontvoeringszaak, waarbij miljoenen aan losgeld werden geëist, een gevangenisstraf van 2,5 jaar opgelegd. De 41-jarige verdachte is een neef van het slachtoffer, een 65-jarige vrouw. Ze werd op 6 februari van dit jaar op de Eliotplaats in Ommoord ontvoerd.

De avond van de gijzeling kreeg de zoon van het slachtoffer, die in Dubai woont, een bericht op zijn telefoon dat hij 5 miljoen euro losgeld moest betalen. Als het geld er niet zou komen, zou hij zijn moeder niet meer terugzien. Het geld moest worden betaald, omdat zijn broer in het verleden 5 miljoen euro van iemand zou hebben gestolen. Vermoedelijk ging het om drugsgeld.

In het rechercheonderzoek kwam de 41-jarige Amsterdamse neef van de gegijzelde vrouw in beeld als verdachte. Enkele maanden later werden vier verdachten in Hilversum, Wormer en Amsterdam gearresteerd.

Twee handlangers van de hoofdverdachte, vrouwen van 25 jaar, krijgen een gevangenisstraf van tien maanden. Een andere verdachte, een 29-jarige man, gaat voor veertien maanden de gevangenis in. Zij regelden volgens justitie onder meer de woning waar het slachtoffer werd vastgehouden.