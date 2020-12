Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tien jaar cel geëist tegen een 23-jarige Rotterdammer vanwege een dodelijk schietincident in maart vorig jaar. Daarbij kwam een 46-jarige man uit Den Haag om het leven.

Het incident vond op 20 maart 2019 plaats in de Oranjeboomstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Voorafgaand aan de schietpartij hadden de twee mannen ruzie.

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de Rotterdammer een klap in zijn gezicht krijgt van de man uit Den Haag, waarna de ruzie escaleert. De verdachte pakt daarop zijn vuurwapen en lost meerdere schoten op het slachtoffer. Die overleed korte tijd later.

Volgens het OM was er geen sprake van zelfverdediging. De verdachte wordt naast doodslag ook vervolgd voor verboden wapenbezit.