De aanleg van rijksweg A16 Rotterdam, die het Terbregseplein met de A13 naar Den Haag zal verbinden, loopt een jaar vertraging op. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur aan de Tweede Kamer laten weten. Het uitstel leidt voor het Rijk tot een tegenvaller van tussen de 115 en 130 miljoen euro.

Op verschillende plekken in de Rotterdamse regio wordt al gewerkt aan de rijksweg A16 Rotterdam. Dat gebeurt bij het Terbregseplein, de Rotte, het Lage Bergse Bos en langs de Doenkade richting A13. De autoverbinding door de Noordrand, die de drukke ring van Rotterdam moet ontlasten, zou eind 2024 klaar zijn.

Dat wordt zeker een jaar later, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Kamer. De nieuwe weg kan pas in 2025 worden opengesteld voor het autoverkeer, aldus de VVD-bewindsvrouw.

De vertraging is ontstaan bij het verkrijgen van de watervergunning. Zo was er onduidelijkheid over de concentraties chloride en PFAS in het gebied. "Inmiddels is aan alle voorwaarden voldaan, zijn de vergunningen verleend en de bouwactiviteiten in volle gang", aldus het departement.

Maar daardoor moest de planning op de schop. De openstelling van de A16 Rotterdam schuift met een jaar op. Het Rijk heeft geld gereserveerd om de extra kosten op te vangen.

De aanleg van de rijksweg, die vorig jaar maart van start ging, kostte al 1 miljard euro. De Rotterdamse wethouders Judith Bokhove (Verkeer) en Arno Bonte (Milieu) willen niet ingaan op het uitstel en de extra kosten.

Ook de aanleg van de Blankenburgverbinding, de rijksweg A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg, wordt duurder. Volgens het ministerie moet het budget met bijna 19 miljoen euro omhoog. De extra kosten hebben te maken met vervuiling, klimaatregels en de waterveiligheid. De Tweede Kamer praat maandag over de verkeersplannen.