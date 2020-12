De Rotterdamse Rijnhaven gaat nog meer op de schop dan eerder gepresenteerd werd. Op het monumentale fabrieksterrein aan het water van de mais- en graanverwerker Codrico komen vijftienhonderd huizen. Samen met de andere bouwplannen voor de oude stadshaven in Rotterdam-Zuid resulteert dat in een grote nieuwbouwwijk met zeker 3.500 woningen.

De gemeente Rotterdam heeft de deal tussen ontwikkelaar RED Company en Codrico woensdag bekendgemaakt. De plannen bestonden al langer, want de Rijnhaven ondergaat een metamorfose. De oude stadshaven in Rotterdam-Zuid moet een woon-, wandel- en uitgaansgebied worden in het verlengde van het centrum van de stad op de noordoever. "We gaan het stadshart doortrekken", zei bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) in maart dit jaar bij de presentatie van de plannen voor een drijvend park, stadsstrand en woontorens.

De torens met 2.000 tot 2.500 appartementen waren toen alleen nog ingetekend aan de kant van de Posthumalaan. Het bebouwen van het Codrico-terrein maakt het doortrekken van de nieuwbouwwijk op Katendrecht mogelijk. Het gaat om een ontwikkeling van tien jaar. Codrico zegt voorlopig nog te blijven zitten. "Ons bedrijf maakt deel uit van het masterplan, er is nog steeds plek voor ons ingetekend", zegt directeur Gerben de Vries. "Op termijn zouden we kunnen vertrekken."

In de monumentale fabriek komen huizen. Ook staat er een toren gepland van 220 meter hoog en nog een aantal woongebouwen. In totaal komen er nog eens 1.500 woningen bij, en ook winkels en horeca. Volgens de nu door de gemeente Rotterdam gepresenteerde plannen krijgt de Rijnhaven een aaneengesloten wandelroute langs alle kades.

Kubus

Een deel van het fabriekscomplex is een rijksmonument. De markante kubus op het dak die in de avond groen is verlicht, blijft behouden. Wethouder Kurvers heeft het over "belangrijk industrieel erfgoed dat een prachtige nieuwe bestemming krijgt". "Dit afgesloten fabrieksterrein wordt een belangrijk onderdeel van het nieuwe levendige Katendrecht."

De helft van de geplande woningen valt in het betaalbare segment. Dat wil zeggen dat de koopprijs niet hoger is dan 310.000 euro of een maximale maandhuur heeft van 1.000 euro. Ook komen er 150 woningen in het sociale segment. De gemeente heeft een woningbouwimpuls-subsidie van 11 miljoen euro bij het Rijk aangevraagd. Die pot is voor moeilijke bouwprojecten en stelt als voorwaarde dat er ook goedkopere huizen komen.

Wetenschap en cultuur

De plannen zijn bedacht door projectontwikkelaar RED Company, samen met architectenbureau Powerhouse Company. Ook Office Winhov en Crimson Architectural Historians en Delva Landscape Architecture & Urbanism zijn betrokken. De 220 meter hoge toren is getekend door SHoP Architects uit New York. Het geheel moet aansluiten op een drijvend Maritiem Centrum dat de bekende architect Francine Houben van Mecanoo heeft ontworpen. Dit Maritiem Centrum in het water van de Rijnhaven moet "een plek worden voor maritieme ondernemers, wetenschap en cultuur". De exacte programmering is nog niet bekend.

De gemeente hint op het vertrek van Codrico, maar volgens het bedrijf is dat niet aan de orde. Codrico heeft nog een huurcontract van 10 jaar lopen. "Een combinatie van onze activiteiten en woningbouw kan vooralsnog naast elkaar bestaan", zegt directeur De Vries.

Met het vertrek van dit bedrijf zouden de laatste havenactiviteiten uit de Rijnhaven verdwijnen. Codrico verwerkt graan en mais tot veevoer en laat af en toe een schip komen. Een verhuizing van Codrico zou volgens de gemeente Rotterdam recreatie op het water ruim baan geven.