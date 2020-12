Een 27-jarige Rotterdammer heeft zich op een politiebureau gemeld in verband met een steekpartij op de Brielselaan in Rotterdam-Charlois. Daar werd op 29 november rond 20.00 uur een 28-jarige man neergestoken bij een ruzie. De verdachte is aangehouden.

Getuigen zagen zondagavond dat twee mannen ruzie kregen op de Brielselaan. Een van hen stak de ander neer ter hoogte van metrostation Maashaven en ging er daarna vandoor.

Het slachtoffer werd geraakt in zijn nek en werd door omstanders naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct is geopereerd. Hij is inmiddels buiten levensgevaar.

De politie ging op zoek naar de verdachte. Voordat de politie hem gevonden had, meldde hij zich dinsdag met zijn advocaat op het politiebureau, waar hij werd aangehouden.