De Rotterdamse wethouder Sven de Langen (zorg) neemt de oproep om bij te springen in de zorg ter harte. De komende drie maanden werkt hij één dag per week op een revalidatieafdeling van Laurens. "Het voelde de laatste weken echt alsof ik alleen maar toekeek, terwijl ik wist hoe moeilijk ze het hebben in de zorg."

Of de 33-jarige wethouder ambassadeur van de campagne "Extra handen voor de zorg" wilde worden, zo was de vraag. Natuurlijk, dat wilde hij best. Maar hoe zijn hoofd op een poster zou helpen, dat zag hij niet. Of hij dan misschien niet zelf aan de slag wilde in de zorg? De Langen studeerde immers ooit af als fysiotherapeut om daarna bestuurskunde te studeren en in de politiek te rollen.

Goed voorbeeld

"Al de hele coronacrisis sluimerde het gevoel dat ik meer wilde doen. Maar vooral de eerste maanden was ik erg druk, bijvoorbeeld met de hulp voor daklozen en de groeiende eenzaamheid van ouderen. Nu is de basis echter op orde en heb ik het gevoel dat ik de tijd ervoor kan vrijmaken." Ook omdat werkbezoeken, waar de wethouder een dag voor vrij houdt in zijn agenda, er amper zijn. "Zo kan ik ook een voorbeeld zijn. Ook voor de medewerkers van de gemeente of andere organisaties, die misschien vroeger verpleegkundige zijn geweest en hier ook over nadenken."

Wat hij precies gaat doen, weet hij nog niet. "Bij de RotterdamseZorg heb ik mijn profiel opgegeven. Zij hebben mij daarna gematcht met Laurens. Ik heb van de week in bed wel even nagedacht over wat ik nog weet van fysiotherapie. Ik hoop dat ik daar iets van kan gebruiken."

Te weinig handen

Patiënten liggen in de Rotterdamse regio langer in het ziekenhuis omdat zij niet naar een verpleeghuis kunnen om verder te herstellen. De bedden zijn er wel, maar de handen niet. "Ze schreeuwen echt om extra mensen, zodat ze meer mensen kunnen helpen." Zijn werk bij Laurens is 'vrijwillig'. Zijn wethoudersdag krijgt hij gewoon doorbetaald. "Maar als wethouder werk je altijd veel over, ook in het weekeinde. Dan zal ik ook wat er nu blijft liggen, moeten inhalen."