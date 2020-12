De Turkse krant Sabah moet een artikel over het voormalig Rotterdams raadslid Turan Yazir uitgebreider rectificeren dan tot nu toe is gedaan. De krant moet benoemen dat ze het voormalig CDA-raadslid ten onrechte met terrorisme in verband heeft gebracht. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten.

De zaak was aangespannen door Yazir en de Rotterdamse gemeenteraad. De krant beschuldigde Yazir onder meer van betrokkenheid bij terrorisme en het verraden van Turkse Nederlanders. Het hof stelt vast dat de krant geen bewijzen levert. De gevolgen waren groot: Yazir kreeg te maken met bedreigingen, waardoor hij zijn werk als raadslid in Rotterdam maandenlang niet kon uitvoeren.

Vorig jaar plaatste Sabah een rectificatie, na de eerdere uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. "Wij hebben Yazir ten onrechte in verband gebracht met oplichting en het doorgeven van namen van Turkse Nederlanders aan de politie. Dat hadden wij niet mogen plaatsen", was toen te lezen op de website en in de krant van Sabah.

Maar dat ging volgens de Rotterdamse gemeenteraad niet ver genoeg. Sabah schreef ook dat Yazir een terrorist zou zijn en ook dat moet worden rechtgezet volgens deze uitspraak van het hof.