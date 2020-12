Het Rotterdamse koffiebedrijf Heilige Boontjes, dat onder meer ex-gedetineerden werkervaring laat opdoen, zit financieel in zwaar weer. De eigenaren vrezen dat hun werknemers afglijden als ze niet meer kunnen werken.

Dat die vrees niet ongegrond is, leerde mede-eigenaar Marco den Dunnen tijdens de eerste lockdown van dit jaar. Van het ene op het andere moment droogde het werk in de twee koffiezaken op, waardoor de 28 werknemers thuis kwamen te zitten. "Sommige gebruikten na een week alweer drugs."

Heilige Boontjes helpt ex-gedetineerden op weg in de maatschappij. Door hen een baan te bieden én actief te begeleiden, hopen de initiatiefnemers dat hun werknemers op het rechte pad blijven. Juist daarom vreest Den Dunnen de financiële consequenties van de coronacrisis. "We kúnnen geen mensen ontslaan."

Heilige Boontjes, dat vanwege het thuiswerken ook minder koffie verkoopt aan bedrijven, probeert met een campagne - 'Help Heilige Boontjes corona door' - het tij te keren. De organisatie biedt nu bijvoorbeeld speciale koffie- en kerstpakketten aan. Dat moet extra omzet genereren. "Alles wat we nu kunnen pakken, is helemaal goud. Hopelijk kunnen we daarmee ook een eventuele derde golf doorstaan."