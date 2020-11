Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen tot 26 jaar geëist tegen drie mannen vanwege hun betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in 2018. Een 64-jarige man werd met een automatisch wapen neergeschoten in Rotterdam-Kralingen en overleed een week later aan zijn verwondingen.

Het OM eiste een gevangenisstraf van 25 jaar voor de vermoedelijke opdrachtgever van de schietpartij, 23 jaar voor degene die volgens het OM heeft gehandeld als tussenpersoon en 26 jaar tegen de man die verdacht wordt van het schieten.

Het incident vond plaats op 17 oktober 2018 op de Willem Ruyslaan. Een scooterrijder schoot met een automatisch wapen meerdere keren op de zilveren Volkswagen van het slachtoffer. Hij raakte daarbij ook de bestelbus erachter. De schutter vluchtte, werd aangereden en rende weg. Hij verloor daarbij zijn telefoon.

Uit informatie die de politie op de telefoon vond, bleek de 23-jarige schutter opdracht tot liquidatie te hebben gehad. Volgens het OM kreeg de schutter hiervoor betaald. De opdracht zou gegeven zijn door de neef van het slachtoffer. De schutter heeft de opdracht echter van een 31-jarige man te horen gekregen.

Volgens het OM is die laatste de onmisbare schakel die op alle fronten faciliterend is geweest in de uitvoering van de opdracht. Diverse tapgesprekken onderschrijven volgens het OM het beeld dat deze man de moordmakelaar is en de schutter "het mannetje" dat wordt ingezet voor allerlei klussen.

De rechtbank doet naar alle waarschijnlijkheid over twee weken uitspraak.