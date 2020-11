Een 28-jarige Rotterdammer is zondagavond neergestoken op de Brielselaan nabij metrostation Maashaven in Rotterdam. De politie is op zoek naar de dader.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar. Later in de avond meldde de politie at de toestand van de Rotterdammer "zorgelijk" is.

De politie zegt helaas geen signalement van de verdachte te hebben. Getuigen worden dringend verzocht contact op te nemen.