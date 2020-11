Ook zondag sluiten de winkels in Alexandrium, op het Zuidplein en in het centrum van Rotterdam eerder dan normaal, namelijk om 17.00 uur. Vrijdag en zaterdag sloot de gemeente de winkels ook al eerder, omdat het te druk was in het winkelgebied.

De veiligheidsregio en de gemeente roepen op om ook zondag drukke plekken te vermijden. "Shop zoveel mogelijk alleen of online", luidt het advies. Het advies geldt niet voor supermarkten.

Het is deels zo druk vanwege Black Friday, een dag waarop veel winkels adverteren met aanbiedingen. Deze aanbiedingen gelden meerdere dagen.

De drukte in de stad wordt gemonitord en indien nodig zullen er extra maatregelen genomen worden.