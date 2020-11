Een voetganger is vrijdag gewond geraakt bij een aanrijding door een undercoverauto van de politie in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Het slachtoffer is met verwondingen aan schouder en heup naar het ziekenhuis vervoerd.

Het slachtoffer was aanspreekbaar toen hij werd opgehaald door de ambulance. De agent in de politieauto bleef ongedeerd.

De aanrijding vond plaats op of bij een zebrapad. De politie voert onderzoek uit naar de toedracht van het ongeluk en roept getuigen op om zich te melden.