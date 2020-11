De gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roepen mensen op om niet naar het centrum van Rotterdam te komen als het niet nodig is. Ze doet de oproep in verband met de toenemende drukte in de stad vanwege Black Friday.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het zorgwekkend dat de drukte in het centrum toeneemt, terwijl Black Friday nog in volle gang is. Rond 13.15 uur kreeg de veiligheidsregio het signaal binnen dat het te druk wordt in de stad.

In het centrum worden op drukke plekken borden neergezet die oproepen om 1,5 meter afstand te bewaren en de coronamaatregelen na te leven. De veiligheidsregio roept op om drukte te vermijden en vooral lokaal en online te winkelen.