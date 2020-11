Medewerkers van een bedrijf in Botlek Rotterdam hebben donderdagmiddag tussen een lading metaal in folie verpakte pakketjes aangetroffen. De politie werd ingeschakeld en al snel werd duidelijk dat er ongeveer 50 kilo cocaïne tussen de lading was meegesmokkeld.

Samen met de douane heeft de politie de cocaïne onderzocht, in beslag genomen en vervolgens vernietigd.

De container kwam uit Zuid-Amerika. Omdat de levering uit twee containers bestond, werd ook de andere onderzocht. Bij dit onderzoek werden geen opvallende zaken gevonden.

De Zeehavenpolitie doet verder onderzoek naar het incident.