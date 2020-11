Een veertigjarige man is woensdagochtend gewond geraakt aan zijn been bij een schietpartij in een portiek aan de Augustinusstraat in Rotterdam. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar ook aangehouden omdat zijn rol bij het incident volgens de politie onduidelijk is.

Op de plek van het incident werd nog een tweede verdachte aangehouden, namelijk een 26-jarige man uit Frankrijk. De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen, omdat er vermoedelijk meer mensen aanwezig waren op het moment van de schietpartij.

De schietpartij vond woensdag vroeg in de ochtend rond 7.00 uur plaats. Toen agenten arriveerden, troffen ze alleen de veertigjarige Rotterdammer en de 26-jarige Fransman aan.

In de portiek werden meerdere hulzen aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar het incident, waarbij dus vermoedelijk nog meer mensen betrokken waren.