Het veertienjarige meisje dat sinds vorige week in levensgevaar verkeerde na een verkeersongeluk op de Mathenesserlaan in Rotterdam-West, is dinsdagavond overleden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl na eerdere berichtgeving van Rijnmond.

Het meisje raakte donderdagavond ernstig gewond bij het verkeersongeval op de Mathenesserlaan bij het kruispunt met de G.J. Mulderstraat.

De 41-jarige bestuurder van de auto waarmee het meisje in botsing kwam is gehoord door de politie en weer vrijgelaten, meldde de politie maandag.

De politie meldde toen ook op zoek te zijn naar de telefoon van het meisje, want die is sinds het ongeluk niet meer gezien. Het gaat om een witte iPhone 11 met een roze achtergrond.