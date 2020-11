De post in Rotterdam komt woensdag mogelijk met enige vertraging vanwege een kleine brand in de technische ruimte van een postsorteercentrum aan de Terbregseweg. Bij de brand is geen post beschadigd. Ook raakte niemand gewond.

De technische kamer waar de brand uitbrak, zit niet in de buurt van de ruimte waar post gesorteerd wordt, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan NU.nl. Volgens hem ging het om een kleine brand, maar was er wel sprake van veel rookontwikkeling.

Het gebouw is tijdelijk ontruimd. Zo'n 100 tot 150 medewerkers moesten het pand verlaten volgens de woordvoerder. De brandweer heeft de brand geblust, het pand geventileerd en op koolmonoxide gecontroleerd. De medewerkers mochten na ongeveer een uur het pand weer in, maar de ruimte waar de brand uitbrak, was nog niet beschikbaar.

Het werk in het postsorteercentrum is inmiddels hervat. Hoeveel vertraging de brand voor de post heeft opgeleverd, is moeilijk te zeggen volgens een woordvoerder van PostNL. "De sorteermachines hebben tijdelijk stilgelegen, dus sommige post zal later bezorgd worden."