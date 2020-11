Verschillende locaties in Rotterdam kleuren woensdag oranje uit protest tegen vrouwengeweld. Het gaat om de Euromast, de Erasmusbrug, de Hofpleinfontein, Ahoy, de Mevlana Moskee en de Laurenskerk.

De gemeente Rotterdam doet mee aan de internationale campagne Orange the World om te benadrukken dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is.

Een op de drie vrouwen en meisjes wereldwijd ervaart psychisch of seksueel geweld. De daders zijn vaak partners of bekenden uit de directe omgeving.

De kleur oranje staat voor de dageraad: volgens de gemeente een nieuwe dag waarop we wakker worden en er geen vrouwengeweld meer is.

Wethouder Bert Wijbenga hijst om 17.00 uur de Stop-Geweld-Tegen-Vrouwen-hoofdvlag met op de achtergrond de oranje uitgelichte Erasmusbrug. Op andere locaties, zoals bij de twee ziekenhuizen van Franciscus Gasthuis & Vlietland, hangt deze vlag de hele dag uit.

De campagne rondom Orange the World in Rotterdam is een samenwerking tussen de Rotterdamse Zonta-clubs, Rotterdamse Soroptimisten en UN Women Nederland.