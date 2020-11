Bij een schietpartij op de Augustinusstraat in Rotterdam is woensdagochtend een persoon gewond geraakt. De politie is momenteel met meerdere eenheden ter plaatse voor onderzoek.

De politie kreeg een melding binnen over een schietincident in de portiek van een woning. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met een schotwond in zijn been. Hij is niet in levensgevaar, meldt de politie.

Voor zover bekend zijn er nog geen verdachten aangehouden. Getuigen worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.