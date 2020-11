Vier van de dertien aangehouden personen die verdacht worden van een overval op een Rotterdamse woning zaterdagavond, zitten nog vast. Ook hebben agenten 84 kilo cocaïne aangetroffen in de auto van de verdachten. Dat meldt de politie dinsdag.

Acht verdachten zijn heengezonden in afwachting van het verdere onderzoek. Een persoon bleek na onderzoek niets met de overval te maken te hebben. Twee van de dertien aangehouden verdachten liggen nog in het ziekenhuis.

Twee personen overvielen zaterdag de woning aan het Meiland in het Rotterdamse Vreewijk. De bewoonster werd bedreigd met een vuurwapen. De politie ging met meerdere eenheden naar de woning toe. Ook werd er een helikopter opgeroepen.

Een van de verdachten was al gewond toen de politie arriveerde. De tweede gewonde is neergeschoten door een agent, omdat die zich vanwege de dreigende situatie genoodzaakt voelde om zijn vuurwapen te gebruiken. De Rijksrecherche stelde een onderzoek in naar de agent die geschoten heeft.

In totaal werden er dertien personen aangehouden in verband met de overval. Het onderzoek is nog in volle gang.