Een veertienjarig meisje uit Rotterdam is donderdagavond aangereden door een auto in West. Volgens de politie ligt het meisje nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis.

Het ongeluk met het meisje vond plaats op de Mathenesserlaan bij het kruispunt met de G.J. Mulderstraat in Rotterdam. De 41-jarige bestuurder van de betrokken auto is door de politie al verhoord, maar ook weer vrijgelaten.

De politie is nog wel op zoek naar de telefoon van het meisje, want die is sinds het ongeluk niet meer gezien. Het gaat om een witte iPhone 11 met een roze achtergrond.