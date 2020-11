De bouw van de XL-testlocatie op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is afgerond. De eerste testen worden aankomende maandag afgenomen.

De locatie biedt de mogelijkheid om dagelijks duizenden extra coronatesten af te kunnen nemen. Mensen die een test afnemen, moeten lopend door de teststraat.

De locatie is een aanvulling op de andere testlocaties in de regio. In eerste instantie wordt de reguliere PCR-test afgenomen. De teststraat is ook geschikt voor sneltesten.

Binnenkort start de bouw van een XL-testlocatie op Ahoy.