De politie heeft donderdagavond een waarschuwingsschot gelost op de Terbregseweg in Rotterdam. Een agent loste het schot, omdat inzittenden van een auto geen gehoor gaven aan de instructies van de politie.

Even daarvoor had de politie een melding ontvangen over een vechtpartij en een mogelijk schietincident op de Granadoslaan. Naar aanleiding daarvan wilden agenten de auto op de Terbregseweg controleren.

Niemand is aangehouden. Op de Granadoslaan zijn ook geen sporen aangetroffen, meldt de politie. En er is geen slachtoffer dat zich gemeld heeft.

Daarom verzoekt de politie getuigen dringend contact op te nemen.